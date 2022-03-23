Renault приостанавливает работу в России

Французская автомобилестроительная компания Renault приостановит свою деятельность на территории Российской Федерации.

Об этом сало известно в среду, 23 марта. Компания также отметила, что рассматривает все возможные варианты, которые касаются ее доли в «АвтоВАЗе».

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается, — сообщается на сайте компании.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan вновь запустят конвейеры в конце марта.