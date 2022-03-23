Автозаводы Петербурга возобновят работу в конце марта

Автозаводы Петербурга возобновят работу в конце марта
Автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan возобновят работу в конце марта. Фото: pixabay

Петербургские автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan вновь запустят конвейеры в конце марта, сообщил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

По словам председателя ведомства, один из автопроизводителей уже возобновил работу, но уточнять, о каком именно заводе идет речь, он не стал. Остальные два вернутся к производству в конце месяца. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге. «В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели», — заявили в компании. При этом отмечается, что отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan будут продолжаться.

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