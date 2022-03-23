Перечислены продукты, которые не едят долгожители

В регионах с большим количеством людей-долгожителей традиционно не принято употреблять некоторые продукты. Их перечислил американский ученый Дэн Бюттнер.

На Земле существуют «голубые зоны» – места, где население отличается высокой концентрацией долгожителей. В их число входят итальянская Сардиния, японская Окинава, область в Калифорнии, греческая Икария и коста-риканская Никоя. Ученый изучил особенности питания их местных жителей.

Бюттнер рассказал порталу Eat This, Not That, что в рационе долгожителей нет фастфуда. Постоянное употребление такой пищи может стать причиной повышенного давления, высокого холестерина в крови, появления лишнего веса. Кроме того, фастфуд увеличивает риск ожирения и инфаркта.

По словам ученого, также не стоит употреблять мучные изделия и сахаросодержащие продукты. Он отметил, что регулярное употребление сладких газированных напитков ассоциируется с высоким риском развития заболеваний сердца.

Желающим прожить долгую жизнь специалисты рекомендуют ограничить сахар 28 граммами в день (семь чайных ложек). Увеличение сахара в рационе способствует ожирению и болезням, мешающим достичь долголетия (например, диабету).

Рекомендуется исключить и переработанное мясо. Продукты из него в высокой дозе содержат соль и консерванты. Такая пища вызывает повышение риска ишемической болезни сердца на 18%, красное мясо — на 9%.

Напомним, нехватка сахара, которая наблюдается сейчас, связана с паникой людей, которые обычно скупают разные товары на фоне сложных обстоятельств. Аналитики полагают, что сахар вернется в магазины при прекращении необоснованного ажиотажа на этот продукт. По мнению экспертов, приобретать большое количество сахара бессмысленно. Это создает дополнительные риски для организма и может привести к злоупотреблению продуктом, рассказала диетолог.

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