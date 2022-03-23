Диетолог раскрыла самый простой и необычный способ похудения

Диетолог раскрыла самый простой и необычный способ похудения
Мозг можно обмануть не только водой, но и другими теплыми напитками, рассказала диетолог. Фото: pexels.com

Людям, желающим похудеть, нужно пить теплую воду, это поможет сократить количество употребляемых калорий. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, теплые напитки позволяют ощутить чувство насыщения, чем полезны при похудении. Кроме того, вода успокаивает и приносит ощущение комфорта человеку.

В интервью «Москве 24» медик рекомендовала не ограничиваться только водой. При похудении также можно пить цикорий с добавлением нежирного молока.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что приобретать большое количество сахара бессмысленно. Это создает дополнительные риски для организма и может привести к злоупотреблению продуктом, рассказала диетолог.

Нехватка сахара, которая наблюдается сейчас, связана с паникой людей, которые обычно скупают разные товары на фоне сложных обстоятельств. Аналитики полагают, что сахар вернется в магазины при прекращении необоснованного ажиотажа на этот продукт.

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