Диетолог раскрыла самый простой и необычный способ похудения

Людям, желающим похудеть, нужно пить теплую воду, это поможет сократить количество употребляемых калорий. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, теплые напитки позволяют ощутить чувство насыщения, чем полезны при похудении. Кроме того, вода успокаивает и приносит ощущение комфорта человеку.
В интервью «Москве 24» медик рекомендовала не ограничиваться только водой. При похудении также можно пить цикорий с добавлением нежирного молока.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что приобретать большое количество сахара бессмысленно. Это создает дополнительные риски для организма и может привести к злоупотреблению продуктом, рассказала диетолог.
Нехватка сахара, которая наблюдается сейчас, связана с паникой людей, которые обычно скупают разные товары на фоне сложных обстоятельств. Аналитики полагают, что сахар вернется в магазины при прекращении необоснованного ажиотажа на этот продукт.