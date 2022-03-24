В Кузбассе на шахте «Осинниковская» произошло обрушение

В Кузбассе на шахте &#171;Осинниковская&#187; произошло обрушение
Шахта. Фото: pixabay

На шахте в Кузбассе произошло обрушение.

На шахте «Осинниковская» произошел выброс угля и газа с обрушением породы.

По предварительной информации, под завалами находится один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На поверхность выбрались 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются. На место происшествия выехали два отделения военизированной горноспасательной части.

Напомним, в 2021 году на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.

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