Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов
Дорожная ситуация утром 24 марта. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром во вторник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 24 марта пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь».

В Петроградском районе затруднено движение по Большому проспекту П.С., а также по Большой Пушкарской улице. В Московском районе по причине аварии «покраснел» Московский проспект у метро Парк Победы. Пробки образовались на Малоохтинском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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