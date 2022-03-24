Петербургские застройщики начали останавливать запуск новых проектов

В Петербурге девелоперы начали откладывать запуск новых проектов и открытие продаж.

По словам экспертов, в основном сейчас застройщики останавливают проекты, которые находились на этапе проектного финансирования или на нулевом цикле, сообщает РБК.

Выжидательные позиции заняли и те, кто занимается как коммерческой, так и жилой недвижимости. В качестве причин эксперты называют повышение ключевой ставки ЦБ до 20%. Специалисты отмечают, что она вызывает подорожание проектов.

По словам экспертов, запуск строительства останавливают нехватка материалов и нарушение логистических цепочек при их поставке. Отмечается, что получать стало сложнее как импортные, так и отечественные материалы.

Ранее совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2020 году, когда начались карантинные ограничения, регулятор снизил ставку. Впоследствии наметилась тенденция к ее увеличению, и на сегодня она составляет 20 процентов. Эксперты полагают, что больше всего этот шаг Центробанка отразится на кредитной политике.