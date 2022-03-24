Leroy Merlin заявила о продолжении работы своих магазинов в России

Компания Adeo, которой принадлежит сеть магазинов Leroy Merlin, заявила, что продолжит работу в РФ.

В компании отметили, что несут ответственность за 45 тыс. своих сотрудников, у которых есть семьи и которые находятся в России и в течение 18 лет работали на развитие Leroy Merlin в Российской Федерации. Как пишет Agency France Presse, после Франции Россия является для компании вторым по величине рынком, который приносит ей 18% от общего дохода.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.