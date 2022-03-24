Эксперт рассказал, что будет, если отключат интернет

Эксперт рассказал, что будет, если отключат интернет
Отключение России от интернета станет мировой проблемой. Фото: pixabay.com

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что сам по себе процесс отключения интернета — весьма трудоёмкая задача.

По его словам, объективных предпосылок для отключения России от интернета нет. «Но даже если отдельные партнёры или страны в силу каких-либо причин ограничат доступ России к своей инфраструктуре, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и иные государства», — приводит его слова агентство «Прайм».

В случае России такой частью глобальной паутины является, например — Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри РФ.

Большинство интернет-страниц, а также различных программ и мобильных приложений обменивается контентом и с зарубежными серверами. Там могут храниться специализированные библиотеки с элементами кода необходимыми для работы программ на персональных гаджетах, а могут размещаться и банальные интернет-энциклопедии. В случае отключения РФ от доступа к международной сети, могут появиться проблемы с их функционированием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России поручил рассмотреть предложение о создании реестра токсичного для детей контента в интернете. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства поручил своей администрации рассмотреть представленные членом СПЧ Игорем Ашмановым предложения по созданию такого реестра.

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