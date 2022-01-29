Путин поручил взять под контроль токсичный контент в интернете

Президент России поручил рассмотреть предложение о создании реестра токсичного для детей контента в интернете.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства поручил своей администрации рассмотреть представленные членом СПЧ Игорем Ашмановым предложения по созданию такого реестра. Согласно его идее, в список могли бы включить контент о вреде прививок, радикальном феминизме, отказа от рождения детей, ЛГБТ-сообществах, насилии и зоофилии.

Срок реализации установлен до 1 июня. Ответственным за выполнение поручения назначен замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поручил решить вопрос регистрации бездомных и оказания им медпомощи.