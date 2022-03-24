Владелец Leroy Merlin рассказал, продолжат ли его магазины работать в России

Стало известно, какая судьба постигнет российские магазины товаров для дома «Леруа Мерлен». Владеющая ими компания Adeo не намерена покидать российский рынок, пишут «Известия». Отмечается, что принять данное решение руководству было не просто.

Доход Adeo от бизнеса в России исчисляется немалыми суммами. Прибыль от оборота товаров в РФ составляет 18 процентов от общей прибыли компании, сотрудничающей с разными странами мира. Более весомый доход Adeo приносит только работа во Франции. Очевидно, этот фактор повлиял на решение руководства сохранить российское направление.

Также в компании напомнили, что в магазинах Leroy Merlin на территории РФ трудятся 45 тысяч человек. Она несет ответственность перед своими командами и их семьями, ведь их сотрудники уже на протяжении 18 лет помогают развивать бизнес Adeo в России.

Ранее сообщалось, что Leroy Merlin планирует сделать поставки в РФ более масштабными. Кроме того, партнеры сети гипермаркетов будут освобождаться от штрафов за недопоставки. Еще одно новшество коснулось сроков рассмотрения запросов на изменение закупочных цен – на это теперь должно уходить не более 3-5 дней. Данная информация была озвучена две недели назад.

Напомним, что в свете недавних событий на политической арене многие мировые бренды поддержали европейские санкции и ушли с российского рынка. В числе таких компаний мебельная сеть IKEA, заведения общественного питания Yum! Brands, McDonalds, бренды Mars, Heineken, Zara, Pull & Bear, Chanel и многие другие.

Ранее сообщалось, что решение о приостановке взаимодействия с Россией Запад принял после начала специальной операции на Донбассе, объявленной в конце февраля.