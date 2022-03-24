Обратно за парту: россияне поддержали идею запрета таксистам-иностранцам работать с «родными» правами

Обратно за парту: россияне поддержали идею запрета таксистам-иностранцам работать с «родными» правами
Лишь 8 процентов опрошенных выступили против запрета. Фото: pixabay.com

Согласно социальному опросу, 72% жителей России поддерживают предложение о запрете работы таксистов, имеющих только лишь зарубежные права, выданные «на Родине».

Россияне хотят, чтобы иностранцы сдавали экзамены, передает Peterburg2.

Лишь 8 процентов опрошенных выступили против запрета, следует из опроса аналитиков SuperJob. Опрошено было 1,6 тыс. человек со всей страны.

Председатель Совета по правам человека в России Валерий Фадеев сообщил, что таксистам-иностранцам нужно запрещать работать, если их права были выданы за границей. Он думает, что таким сотрудникам необходимо сначала сдать экзамены на территории РФ.

Те, кто поддерживают инициативу, добавляют, что мигранты часто попадают в аварии и у них бывает небезопасный стиль вождения.

При этом 8 процентов опрошенных не согласились с предложением. Они считают, что такое правило станет способом «подзаработать» на таксистах-иностранцах».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский таксист украл у пассажира дорогой смартфон.

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