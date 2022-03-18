Петербургский таксист украл у пассажира дорогой смартфон

Сумма ущерба составила почти 85 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте, 24-летний молодой человек забыл в такси свой смартфон и зарядное устройство.
О том, что мобильного нет, мужчина понял через пару минут после того, как вышел из такси. Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен 42-летний гражданин ближнего зарубежья, водитель такси.
Отмечается, что позднее таксист признался, что видел, как телефон и зарядка остались на пассажирском сиденье, однако не стал возвращать их владельцу.
Злоумышленник решил оставить себе «находку». После этого он продал телефон, а деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Отмечается, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербурженки украли интимные снимки после ремонта телефона.