Петербургский таксист украл у пассажира дорогой смартфон

Сумма ущерба составила почти 85 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте, 24-летний молодой человек забыл в такси свой смартфон и зарядное устройство.

О том, что мобильного нет, мужчина понял через пару минут после того, как вышел из такси. Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен 42-летний гражданин ближнего зарубежья, водитель такси.

Отмечается, что позднее таксист признался, что видел, как телефон и зарядка остались на пассажирском сиденье, однако не стал возвращать их владельцу.

Злоумышленник решил оставить себе «находку». После этого он продал телефон, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Отмечается, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербурженки украли интимные снимки после ремонта телефона.