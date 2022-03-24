МВД России отменяет плановые проверки бизнеса в стране

В Российской Федерации отменились почти все плановые проверки бизнеса, не касающиеся безопасности.

МВД России в фоне внешнего санкционного давления решило отменить практически все плановые проверки бизнеса. Исключения составили лишь те, которые касаются вопросов обеспечения безопасности, пердает ТАСС.

Иные проверки необходимо будет в обязательном порядке согласовывать с надзорными органами.

Помимо прочего, сотрудники МВД намерены помогать ФАС мониторить цены и оказывать помощь организациям, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и комплектующие.

Также министерство планирует поставить на паузу практику привлечения к ответственности за нарушения с использованием тахографов при перевозках пассажиров внутри городов.

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