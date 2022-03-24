В 2022 году Северную столицу украсят почти 5 млн цветов

В 2022 году Северную столицу украсят почти 5 млн цветов. Фото: пресс-служба Смольного

В 2022 году Северную столицу украсят почти 5 млн цветов. Фото: пресс-служба Смольного

Около 100 тысяч квадратных метров в текущем году захватит цветочное оформление Санкт-Петербурга. В городе станет больше многолетних растений, а количество высаженных цветов достигнет 5 млн.

По плану на 2022 год обновление не только формы цветников, но и всей гаммы посадок. Так, привычные для горожан цветники откроются в новом свете. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

По традиции весной для цветочного оформления высадят виолу, после стоит ждать пробуждения тюльпанов, которые ждут в земле еще с осени. Чтобы цветение не прерывалось с конца мая до середины июня специалисты меняют цветочное оформление.

В этом году планируется посадка более 97 тысяч многолетних травянистых растений 170 видов. Например, жители и гости города смогут полюбоваться молинией, ромашкой, рудбекией и другими.

Из вертикального озеленения будут размещены подвесные ящики, цветочницы, вертикальные конструкции с подвесными вазонами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач рекомендовал людям, страдающим от аллергии, начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.