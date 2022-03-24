«Яндекс», Ozon и Wildberries попросили поддержки у правительства

«Яндекс», Ozon и Wildberries попросили поддержки у правительства
Онлайн-ретейлеры попросили власти о поддержке, как у IT-отрасли. Фото: unsplash

Российские маркетплейсы «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries попросили правительство РФ распространить на них меры поддержки IT-отрасли.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо онлайн-ритейлеров в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к IT-отрасли, в настоящее время практически отсутствуют адресные меры поддержки для IT-компаний на российском рынке e-commerce», — отмечают маркетплейсы.

В качестве примера они привели закон о налоговых льготах для разработчиков ПО, вступивший в силу с 1 января прошлого года. Закон предусматривает снижение для IT-компаний налога на прибыль с 20 до 3%, а также страховых взносов с 14 до 7,6%.

Представители компаний заявили, что без государственной поддержки маркетплейсов может пострадать малый и средний бизнес, который реализует товар через такие площадки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после проверки на рынке сахара ФАС России возбудило дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита».

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