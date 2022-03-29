Финансист прокомментировал слухи об обвале доллара в ближайшее время

Доллар участвует в 90 процентах валютных сделок, заключаемых в мире, и даже золото оценивается в долларах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Доллар участвует в 90 процентах валютных сделок, заключаемых в мире, и даже золото оценивается в долларах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В то время как одни финансисты предрекают скорый крах доллара, другие считают, что о его обвале говорить еще рано. «Прайм» приводит слова одного из экспертов, который проанализировал положение американской валюты.

По мнению директора одного из подразделений «БКС Мир инвестиций» Григория Сосновского, пока о падении доллара говорить очень рано. Безусловно, после решения о заморозке активов Банка России многие страны станут меньше доверять США.

Причина в том, что порядка 60 процентов мировых валютных резервов хранится в американской валюте. Например, немалые активы в виде золотовалютных резервов есть у Китая. К тому же доллар участвует в 90 процентах валютных сделок, заключаемых в мире, и даже золото оценивается в долларах.

Мировое сообщество осознает зависимость от доллара и уже начинает прорабатывать альтернативы, хотя бы в качестве подстраховки. Важный шаг в данном направлении сделала Россия, заявив об отказе приема платежей в USD и евро. Причем последний может пострадать в результате больше всего. Безусловно, данная мера была очень жесткой и беспрецедентной, но она выглядит вполне уместно.

Россия всегда продавала Европе больше, чем у нее покупала, это касается в том числе и энергоносителей. Теперь, когда против России введены санкции, доля импорта от стран ЕС сократилась и евро стал еще менее востребованной валютой в международных операциях.

Экономист напомнил, что американская валюта по-прежнему используется в расчетах со многими странами, которые не относятся к недружественному западному лагерю. В их числе Африка, Латинская Америка, Индия, ОАЭ, Китай. Несмотря на первые попытки уйти от повсеместного использования доллара, говорить об ослаблении его позиций пока преждевременно.