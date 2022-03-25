Пульмонолог назвал отличия кашля при «омикроне»

Врач поделился, чем кашель при «омикроне» отличается от любого другого, и чем можно достичь его облегчения.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что кашель при омикрон-штамме отличается от обычного. По словам эксперта, характерной чертой такого кашля является наличие катарального воспаления. Об этом эксперт поделился в эфире ради Sputnik.

«То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена, поэтому кашель не приносит облегчения», — заметил врач.

Чтобы стало полегче при таком кашле, специалист рекомендует снять отек слизистой. За необходимым лечением необходимо обратиться к специалисту.

Кроме того нужно избегать сухого воздуха, проветривать и увлажнять помещение, где лежит больной, а также поддерживать прохладную комнатную температуру.

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