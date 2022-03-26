В Японии заявили о риске столкновения с Россией из-за Курил

В Японии заявили о риске столкновения с Россией из-за Курил
Токио может оказаться под еще большим влиянием США, что закончится столкновением двух стран. Фото: pixabay

Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курил может привести к столкновению двух стран.

По словам члена верхней платы парламента, в случае отмены переговоров с Россией по Курилам и заключения мирного договора Токио может оказаться под еще большим влиянием США, что закончится столкновением двух стран.

При этом депутат признал, что действия российского руководства вызваны санкциями со стороны Японии. Судзуки отметил, что Япония заинтересована в политике, позволяющей поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед Штатами, так и перед РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МИД России заявил о прекращении переговоров по мирному договору с Японией.

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