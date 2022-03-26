В мире коронавирусом заразилось почти 479 млн человек

Ковидом продолжают заболевать люди со всего мира. Фото: Pixabay

Ковидом продолжают заболевать люди со всего мира. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире подбирается к показателю в 479 миллионов, а число летальных исходов преодолело отметку в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 23 марта в университет поступили сведения о 478 948 382 зараженных и 6 113 994 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,86 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 936 777. Далее следуют Индия (43 016 372), Бразилия (29 809 769).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 458 275. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 359 307.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.