В Ленобласти коронавирусом заразились еще 211 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 211 человек
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 180 554 случая ковида. При этом выздоровели 174 112 пациентов, в том числе 98 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 429.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 1 101 человека. Третье место у Москвы — 925 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.

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