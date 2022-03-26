В Петербурге выявлено 25 новых смертей от коронавируса

В Петербурге выявлено 25 новых смертей от коронавируса
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 25 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнал Москву, где выявлено 23 летальных исхода за сутки. Третье место у Красноярского края — 20 смертей. В Ленинградской области умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 967. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 367 013 человек, в том числе 395 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.

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