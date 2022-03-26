Россиянам рассказали, как мошенники подбирают «ключи» к жертвам

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, что лучше не выкладывать в социальных сетях, потому что публикации в соцсетях довольно часто помогают мошенникам подобрать «ключ» к будущей жертве.

По словам эксперта, злоумышленники стараются заранее собрать информацию о своей будущей жертве. Он отметила, что манипулировать людьми и обманывать их, используя методы социальной инженерии, мошенникам помогает предварительный сбор сведений об увлечениях, поездках, привычках и предпочтениях потенциальных жертв.

«Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50 процентов», — приводит его слова радио Sputnik

Злоумышленникам легко подобрать «ключ» к человеку, который опубликовал в Сети снимки каких-либо документов.

«Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое —создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф», — рассказал эксперт. Также мошенники могут получить дополнительные сведения, изучив фотографии авиабилетов или загранпаспорта.

По фото загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда человек улетал, где был, и у мошенника уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно пойти в атаку.

Кроме того, если вы делитесь впечатлениями об отдыхе, все еще находясь на курорте, то ваша публикация может стать приманкой не только для аферистов, но и для квартирных воров. Фото детей мошенники находят особое применение.

«Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен», — сказал Пащенко.

Эксперт советует пользователям соцсетей закрывать свои аккаунты и предоставлять доступ к ним только друзьям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.