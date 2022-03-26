Медведев заявил, что покинувшие российский рынок компании просят не национализировать их

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что покинувшие российский рынок зарубежные компании просят не национализировать их. По его словам, они хотят вернуться.

Он добавил, что вопрос заключается только в том, когда и с какими потерями эти предприятия вернутся.

«Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться», — приводит его слова РИА «Новости».

Медведев добавил, что покинувшие рынок России или заморозившие свой бизнес в стране зарубежные компании понемногу говорят российским властям, что ожидают развязки ситуации, мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — сказал политик.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать предприятия западных компаний, отказавшихся от работы в России.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России захотели национализировать 59 иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка в связи с текущей политической обстановкой. Перечень составила «Общественная потребительская инициатива. В нем среди прочих оказались Apple, Microsoft, Volkswagen, IBM, IKEA, McDonald’s, Shell, Toyota, Shell, H&M, Porsche и другие.