Россиянам напомнили об упрощённом варианте назначения страховой пенсии по старости

В ПФР напомнили, что страховая пенсия по старости с января может быть назначена в автоматическом порядке. Лично обращаться в ведомство для этого не потребуется.

Это упрощает процедуру и сокращает сроки назначения пенсионных выплат.

Страховая пенсия по старости в автоматически назначается российским гражданам, достигшим пенсионного возраста (56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин), которые имеют не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 индивидуальных пенсионных коэффициента.

При этом есть несколько условий: эти граждане не должны быть космонавтами, иметь периодов работы и другой деятельности за пределами Российской Федерации, периодов работы в сельской местности, а также — нетрудоспособных членов семьи.

Напомним, также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле будут введены дополнительные пособия семьям и льготным категориям граждан.