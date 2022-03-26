Россиянам напомнили об упрощённом варианте назначения страховой пенсии по старости

Россиянам напомнили об упрощённом варианте назначения страховой пенсии по старости
Размер выплат пересматривается государством ежегодно, при этом прибавка зависит от темпов удорожания жизни населения. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В ПФР напомнили, что страховая пенсия по старости с января может быть назначена в автоматическом порядке. Лично обращаться в ведомство для этого не потребуется.

Это упрощает процедуру и сокращает сроки назначения пенсионных выплат.

Страховая пенсия по старости в автоматически назначается российским гражданам, достигшим пенсионного возраста (56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин), которые имеют не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 индивидуальных пенсионных коэффициента.

При этом есть несколько условий: эти граждане не должны быть космонавтами, иметь периодов работы и другой деятельности за пределами Российской Федерации, периодов работы в сельской местности, а также — нетрудоспособных членов семьи.

Напомним, также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле будут введены дополнительные пособия семьям и льготным категориям граждан.

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