В честь «Часа Земли» достопримечательности Петербурга погрузились во тьму

"Час Земли" проводится в России с 2009 года. Фото: pixabay

"Час Земли" проводится в России с 2009 года. Фото: pixabay

Эрмитаж, Петропавловская крепость, мосты через Неву, а также другие достопримечательности Северной столицы «погасли».

Самые знаменитые сооружения Санкт-Петербурга в субботу вечером, 26 марта, погрузились во мрак. Так, город на Неве присоединился к «Часу Земли».

Напомним, что международная акция призвана привлечь внимание к проблемам сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали из-за «минирования» музея. После того, как музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства осмотрели и проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, Эрмитаж принял решение продлить свою работу.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Пушкинский музей рассказал, когда из Франции вернется коллекция Морозовых.