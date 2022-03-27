В России за сутки коронавирус выявили у 23 280 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 23 280 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 23 280 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, госпитализировано в медицинские учреждения 2 203 человека.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 338 жителей страны. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 47 540 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что На борту Международной космической станции (МКС) происходит выращивание белка коронавирусной инфекции на 3D-биопринтере.

коронавирусная пандемия оперштаб Россия


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
Названы способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге
Устроивший смертельное ДТП на Васильевском острове таксист был пьян
Глава Минздрава России призвал продолжать носить маски
В Ленобласти еще 237 человек заразились коронавирусом
Стало известно, кто получит по 10 тыс. рублей на банковскую карту
Ветер и гололед: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в ...
В Петербурге зафиксировано 1105 новых случаев коронавируса
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 18 человек