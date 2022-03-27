В России за сутки коронавирус выявили у 23 280 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 23 280 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, госпитализировано в медицинские учреждения 2 203 человека.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 338 жителей страны. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 47 540 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что На борту Международной космической станции (МКС) происходит выращивание белка коронавирусной инфекции на 3D-биопринтере.