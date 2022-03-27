На МКС стартовал эксперимент по выращиванию кристаллов белка COVID

По предварительным прогнозам, выращивание белка планируется завершить перед возвращением на Землю «Союза МС-19». Фото: pixabay

По предварительным прогнозам, выращивание белка планируется завершить перед возвращением на Землю «Союза МС-19». Фото: pixabay

На борту Международной космической станции (МКС) происходит выращивание белка коронавирусной инфекции на 3D-биопринтере. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев.

Нуклеокапсидный белок коронавируса доставили на МКС на корабле «С. П. Королев». Сейчас идет его кристаллизация, процесс происходит под наблюдением видеокамер GoPro, сообщил ТАСС.

Эксперимент проводит космонавт Денис Матвеев. После выращиhttps://gazeta.spb.ru/2481777-v-rossii-za-sutki-obnaruzhili-24-tysyachi-sluchaev-covid-19/вания кристаллов белка COVID-19 образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение 1–1,5 месяца.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России постепенно снижается заболеваемость COVID-19, однако могут активизироваться другие инфекции. Врач порекомендовал продолжать соблюдать меры индивидуальной и социальной защиты.

В России за 25 марта инфекция подтвердилась у 24 072 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 739 462. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 395 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 367 013 граждан.