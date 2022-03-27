Финская компания Fazer останется в России под названием «Хлебный дом»

Финская компания Fazer останется в России под названием «Хлебный дом»
Такие меры были приняты для того, чтобы продолжить работу на территории России. Фото: Pixabay

Финская компания Fazer намерена сменить юридическое название на территории России на «Хлебный дом».

Такие меры были приняты для того, чтобы продолжить работу на территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь бренд-архитектура предприятия меняется и основным брендом становится «Хлебный дом», который до этого являлся одним из заводов Fazer.

Отмечается, что смена наименования не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам.

Добавим, что оборот компании Fazer в России составляет около 13% от всех продаж группы, или 157 миллионов евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

Fazer Россия хлеб


 

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