Врач рассказала как распознать «весеннее обострение», и какие люди наиболее ему подвержены

Врач рассказала как распознать "весеннее обострение", и какие люди наиболее ему подвержены. Фото: pixabay

Врач рассказала как распознать "весеннее обострение", и какие люди наиболее ему подвержены. Фото: pixabay

Психотерапевт заметила, что несмотря на то, что «весеннее обострение» — это неофициальный термин, — такому недугу подвержены люди, которые сами по себе эмоционально неустойчивые.

«Весенним периодом» можно назвать развитие пограничного состояния, обусловленного сезонностью. Так, во время зимы организм некоторых людей истощается зачастую от нехватки витаминов, солнечного света, замедления обмена веществ и чрезмерной выработки гормона стресса — кортизола. Как только наступает весна, в организме начинаются существенные изменения и отражаются они преимущественно на людях с физическими или психическими патологиями. Об этом врач-психотерапевт, врач-физиотерапевт «СМ-Клиника» Наталья Грязнова поделилась с «Известиями».

«Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, а также наличие хронических соматических заболеваний, сильного стресса и даже недостаточное и несбалансированное питание — все это может стать благодатной почвой для развития недуга», — рассказывает Грязнова.

Понять, что организм истощен, можно по нескольким симптомам. Прежде всего, стоит обратить внимание на сонливость, ночную бессонницу, частые простудные заболевания. По словам врача, предрасположенность к «весеннему обострению» дополнительно зависит еще и от типа темперамента. В случае с холериками и меланхоликами это вероятность больше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 марта во всем мире отметили Международный день борьбы с депрессией — серьезным психическим заболеванием. Этот праздник призван привлечь больше внимания к проблемам ментального здоровья.