В России разрешат «серый» импорт для ряда товаров

В России разрешат «серый» импорт для ряда товаров
Минпромторг отменит ответственность за параллельный импорт продукции для насыщения рынка. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Российской Федерации отменят ответственность за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя.

В Минпромторге РФ отметили, что это затронет ввоз не всей продукции, а только той, которая нужна «для насыщения потребительского рынка», сообщают «Известия».

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ рассматривают возможность распространения параллельного импорта на все товары, кроме некоторых исключений.

На данный момент в стране предусмотрена ответственность за ввоз продукции, на которую нанесен товарный знак, без разрешения его правообладателя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об ограничении торговой наценки на продукты первой необходимости. Документ опубликован 25 февраля в электронной базе данных Госдумы. Депутаты предлагают установить пороговое значение наценок на социально значимое продовольствие в размере 10%.

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