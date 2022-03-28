Кто займет освободившиеся площади в ТЦ после ухода иностранных брендов

На фоне западных санкций против России ожидаемо снижается спрос на аренду торговых помещений, расположенных в первую очередь в ТЦ. Как рассказали аналитики, все типы операторов находятся в ситуации решения операционных сложностей, связанных с ценообразованием, логистикой, поставками, невозможностью прогнозировать спрос.

По данным НАИ.РФ, доля «освобождающихся» площадей в торговых центрах Москвы и Петербурга уже превысила 60%, а в регионах составила около 20%. Но если в городах-миллионниках глобальных проблем с реализацией коммерческих помещений не прогнозируется — пустые места хоть и не сразу, но заполнят новые игроки из Российской Федерации и дружественных стран, то в региональных городах ситуация выглядит не так радужно, пишут «Известия». Многие торговые центры держатся за счет расположенных в них кинотеатров, а глобальные бренды неохотно заходят в маленькие пункты, отметили в риелторском агентстве «ТСН Недвижимость».

Все же новые арендаторы постепенно приглядываются к торговым площадкам.

«Для себя мы уже отметили интересную тенденцию: ресторанные помещения «заселяются» продуктовыми сетями, а на места иностранных брендов, попавших под санкции, приходят цветочные бутики и мини-офисы страховых компаний», — говорит ведущий эксперт «ТСН Недвижимость» Денис Солодовников.

Вполне возможно, что уход иностранных брендов ускорит процесс перепрофилирования торговых центров. Ранее его своеобразным двигателем был электронный ритейл и моральное устаревание самих моллов. По словам экспертов, один из вариантов для владельцев торговых галерей на сегодняшний день — переключиться на предоставление более широкого спектра услуг. Например, построенный в 2008 году ТЦ «Мегаполис», который находится у метро «Технопарк», уже решил сменить направленность на культуру и досуг. Кроме имеющихся офисов и общепита в нем смогут разместиться банки, выставки, объекты социальной помощи, культуры, образования, здравоохранения, спорта.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.