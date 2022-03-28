В России за сутки коронавирус выявили у 21 101 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 21 101 человека.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, госпитализировано в медицинские учреждения 1 762 человека.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 335 жителей страны. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 35 746 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пандемия коронавирусной инфекции в России не закончилась. В регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.