«Прощай, кешбэк?»: банки отменяют выгодные предложения для кредитных карт

Многие кредитные учреждения стали пересматривать условия обслуживания карт. Программы лояльности становятся менее выгодными для клиентов, пишут «Известия».

Российские банки вынуждены менять привычные условия пользования кредитками. Данные решения принимаются в свете принятых санкций. Уход с российского рынка иностранных партнеров и ограничения Банка России по безналичным переводам привели к тому, что ряд учреждений видоизменили бонусные программы.

Росбанк сообщает, что клиентов ждут изменения условий с 1 апреля. Отменяется кешбэк 20 процентов для MasterCard при покупках товаров на ЯндексМаркет, в «Магнитах» и других магазинах.

«Альфа» упразднит с 1 апреля бонусную программу от «Яндекс Плюс». Причиной стали изменения в системе межбанковских транзакций. В свою очередь Газпромбанк, Ренессанс Кредит и Сбербанк пока не приняли конкретных решений, но предупредили, что они могут последовать уже в ближайшее время.

Банк России постановил, что с 18 апреля комиссия за прием безналичных платежей в торговых точках должна быть снижена до 1 процента. Речь идет о различных сетях, торгующих продуктами и другими товарами первой необходимости. Также требования распространяются на оплату услуг ЖКХ, медицины, образования, пассажирских перевозок и т. д.

Однако именно с комиссии финансируются программы кешбэка. Вероятно, программы лояльности окончательно не исчезнут, но потребность их изменения возникнет у многих банков.

Некоторые учреждения заявили, что не планируют менять бонусные программы. Это Совкомбанк, Почта Банк, Зенит, МКБ, Дом.РФ.

Как показывает практика, кешбэки являются мощным инструментом привлечения клиентов, отмечает представитель группы Т1 Сергей Лобов. Это позволяет говорить о том, что банки не станут полностью отказываться от ранее заявленных предложений.