Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 19 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 19 человек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 19 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 28 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 367 351 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 762 742 случая коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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