В Петербурге зафиксировано 1105 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1105 новых случаев коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1105 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 28 марта.

В России за сутки зафиксировано 21 101 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 335 летальных исходов. При этом 35 746 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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