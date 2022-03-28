В пригородных автобусах установят единую плату за проезд с апреля

Особенно выгодными поездки станут при использовании «Подорожника». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Особенно выгодными поездки станут при использовании «Подорожника». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Меньше чем через неделю на автобусных маршрутах пригородного сообщения установят единую стоимость проезда независимо от дальности поездки.

Так, с 1 апреля на автобусных маршрутах пригородного сообщения установят единую стоимость проезда независимо от дальности поездки. Единый тариф составит 60 рублей при покупке разового билета и 40 рублей при оплате единым электронным билетом.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс», речь идет о маршрутах №№ 200, 201, 210, 469, 469А, 488, 555.

Особенно выгодными поездки станут при использовании транспортной карты «Подорожник».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге.

Транспортная реформа в Петербурге начнет проводиться с 1 апреля. Переход на новую систему будет осуществляться в три этапа, второй и третий проведут летом. Ожидается, что на петербургских дорогах появятся более 2,8 тысячи новые автобусов, 92 новых маршрута и 200 остановок.