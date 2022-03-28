Мишустин: пик заболеваемости COVID в России пройден

Мишустин: пик заболеваемости COVID в России пройден
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал заявление. Фото: kremlin.ru

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Об этом стало известно в понедельник, 28 марта. По его словам, пик заболеваемости пришелся на середину фераля, к настоящему моменту в большинстве российских регионов улучшилась ситуация с распространением COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Мишустин подчеркнул, что правительство дополнительно направит более 4 млрд рублей на доплаты медикам, которые работают с инфицированными ковидом.

Напомним, в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 21 101 человека. Госпитализировано в медицинские учреждения 1 762 человека, жертвами коронавируса стали 335 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве предупредили о риске новой волны коронавируса в России.

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