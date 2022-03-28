По весне «Горэлектротранс» усилит свыше 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов

В апреле в Петербурге стартует первый этап транспортной реформы. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В апреле в Петербурге стартует первый этап транспортной реформы. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северной столице, в апреле, начинается первый этап долгожданной транспортной реформы. В общей сложности за весь период перехода на новую модель транспортного обслуживания будет усилен 21 маршрут электротранспорта. Это 12 троллейбусных и 9 трамвайных.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в понедельник, 28 марта, СПб ГУП «Горэлектротранс» собирается усиливать маршруты.

Так, с 1 апреля по 15 июля изменятся 140 автобусных маршрутов, либо же они будут изменены или добавлены. Развитие будет происходить в три этапа.

Помимо прочего «Горэлектротранс» усилит сразу шесть троллейбусных маршрутов с 1 апреля.

С 21 марта усилят такие троллейбусные маршруты, как №№11, 22, 44. С 31 марта больше троллейбусов будут выходить на маршруты №№3, 31, 38.

Отмечается, что на маршруте №31 транспорта становится на семь единиц больше. В общей сложности маршрут будут обслуживать сразу 32 троллейбуса.

На последующих двух этапах увеличение единиц транспорта коснется троллейбусных маршрутов №№16, 17, 22, 28, 29, 32 и трамвайных маршрутов №№ 3, 7, 20, 23, 27, 43, 45. 55, 60.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге.