АК «Россия» запускает новые международные рейсы, речи о вынужденном простое персонала нет

Авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) расширяет маршрутную сеть, это позволит избежать вынужденного простоя персонала. С 7 апреля запустятся новые прямые регулярные рейсы в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Новые рейсы будут осуществляться на Superjet 100, общее количество мест на борту – 87.

По словам официального представителя авиакомпании Сергея Старикова, развитие новых направлений и возможность технического обслуживания лайнеров техбазой АК «Россия» позволит избежать сокращения персонала и его перевода на сокращенную рабочую неделю.

Кроме того, ранее АК «Россия» получила сертификат Росавиации, позволяющий обслуживать иностранные лайнеры, у которых есть российская регистрация, в дополнение к разрешению на обслуживание российских Superjet 100. Техслужбы уже начали работу. Таким образом, будет обеспечена летная годность и безопасная эксплуатация всех самолетов парка.

Авиакомпания «Россия» — крупнейший эксплуатант российских самолетов, которые стали еще востребованнее в связи с ограничениями на международные перевозки.

Теперь самолеты АК «Россия» будут летать из Сочи в Актау, Актобе, Алматы, Анталью, Атырау, Бодрум, Бухару, Даламан, Ереван, Каир, Нур-Султан, Самарканд, Стамбул, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч, Фергану. Это позволит развивать за рубежом отечественный бизнес, откроет новые возможности, будет содействовать развитию межгосударственных связей.