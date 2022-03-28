В аэропорту Пулково 28 марта отменены или задержаны 36 рейсов

В аэропорту Пулково 28 марта отменены или задержаны 36 рейсов
В Пулково задерживают только один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник 28 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 36 самолетов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Шарм-Эль-Шейха, Навои, Минска, Самарканда, Кирова, Симферополя, Грозного, Геленджика, Ростова-на-Дону, Анапы, Краснодара, Бадапешка, Ленкорани, Оша, Салехарда, Ижевска, Брянска, Антальи, Липецка, Курска, Сочи, Бухары, Калуги, Новосибирска, Алматы, Нур-Султана, Москвы, Дубая сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Москвы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздушное судно польского президента, делавшего рейс в город на юго-востоке Польши Жешув, совершил аварийную посадку в Варшаве. Все произошло недалеко от украинской границы. Глава республики Польша Анджей Дуда летел на встречу с американским президентом Джо Байденом.

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