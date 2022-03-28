Врач Терский: ВА.2 отличается от омикрона более тяжелым течением

Врач Терский: ВА.2 отличается от омикрона более тяжелым течением
По набору мутаций отличий между «омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у омикрона с «дельтой». Фото: pexels

Врач, кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях варианта коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Терский заявил со ссылкой на данные британских врачей, что скорость роста заболеваемости «стелс-омикроном» по сравнению с «омикроном» выше на 80%. Об этом пишет «Газета.Ru».

«По набору мутаций отличий между «омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у омикрона с «дельтой». Симптомы похожи, как при «омикроне», но некоторые авторы отмечают более тяжелое течение», — подчеркнул врач.

По словам специалиста, коэффициент распространения R, который означает возможное число заражений от одного человека, при «стелс-омикроне» возрастает на 30-40%.

При этом, как отмечает Терский, ВА.2 активно распространяется в странах-лидерах по числу вакцинированных жителей. Он утверждает, что в странах с высокими уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 растут госпитализации, а там, где группы риска не привиты, можно ожидать высокий уровень смертности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач назвал расстройства ЖКТ основными симптомами стелс-омикрона.

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