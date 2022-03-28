Врач назвал расстройства ЖКТ основными симптомами стелс-омикрона

У заболевших пациентов стали чаще появляться такие расстройства ЖКТ, как тошнота, рвота и боли в животе. Фото: pexels

У заболевших пациентов стали чаще появляться такие расстройства ЖКТ, как тошнота, рвота и боли в животе. Фото: pexels

Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил, что желудочно-кишечные расстройства стали основными проявлениями варианта коронавируса ВА.2 — стелс-омикрона.

Специалист рассказал, дополнительные симптомы нового вида коронавируса все больше напоминают пищевое отравление. У заболевших пациентов стали чаще появляться такие расстройства ЖКТ, как тошнота, рвота и боли в животе.

При этом прежняя основная группа симптомов ВА.2 сохраняется. К ней относят першение в горле, головную боль, повышенную температуру, усталость и ломоту в мышцах, пишет E1.RU.

Также довольно распространенным симптомом стелс-омикрона является нарушение обоняния, однако сейчас оно встречается гораздо реже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач раскрыл связь группы крови с течением COVID.