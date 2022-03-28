Минцифры рекомендовало операторам связи в РФ отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства в адрес операторов.

В письме Минцифры рекомендовало операторам сократить объемы потребительского трафика в рамках тарифных плантов, а также исключить неограниченное потребление трафика абонентами, в том числе ограничив безлимитные тарифы.

Письмо поступило в том числе компаниям «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в РФ. Министр уточнил, что данная тенденция подтверждается данными в ГИС ФСЦ, где снижение фиксируется практически ежедневно.