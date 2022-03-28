В России зарегистрировали новый препарат от COVID

В начале февраля 2022 года сообщалось о регистрации препарата «Эсперавир» на основе молнупиравира. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В начале февраля 2022 года сообщалось о регистрации препарата «Эсперавир» на основе молнупиравира. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противовирусного препарата молнупиравира — «Лагеврио».

Новое лекарство показано для лечения подтвержденных случаев заболвания от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации, следует из инструкции.

Как сообщили «РИА Новости», новый препарат выпускается в виде капсул, а лечение необходимо начинать в пределах пяти дней с момента появления симптомов заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина против ковида будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V».

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт». «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.