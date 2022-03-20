Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от ковида

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против ковида будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V».

Он отметил, что первые экспериментальные данные показали, что назальная вакцина дает высокий титр антител. Гинцбург подчеркнул, что после исследования станет ясно заменит ли инъекционная вакцина интраназальную, сообщает РИА «Новости».

Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID. Разработка будет определять наличие иммунитета к болезни при помощи мазка из носовой полости.