Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от ковида

Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от ковида
Гинцбург дал рекомендации для вакцинированных подростков. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против ковида будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V».

Он отметил, что первые экспериментальные данные показали, что назальная вакцина дает высокий титр антител. Гинцбург подчеркнул, что после исследования станет ясно заменит ли инъекционная вакцина интраназальную, сообщает РИА «Новости».

Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID. Разработка будет определять наличие иммунитета к болезни при помощи мазка из носовой полости.

вакцина коронавирус назальная вакцина


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов