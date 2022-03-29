В России могут упростить оборот иностранных лекарств

В России могут простить импорт зарубежных лекарств. Когда в аптеках начнут исчезать лекарства, будет введен новый порядок ввоза зарубежных лекарств, отметили в правительстве.

Согласно законопроекту, который приняла Государственная дума в конце марта этого года, устанавливается особый порядок ввоза зарубежных препаратов в случае дефицита, пишут «Известия».

Отмечается, что препараты можно будет продавать в иностранной, а не российской упаковке, а поставщики должны будут отгрузить товар в определенные сроки. Кроме того, иностранные компании должны будут уведомить о своем уходе из России за полгода до прекращения договора.

Ранее сообщалось, что Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор информации по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков.

Также gazeta.spb.ru писала, что в случае отказа иностранных фармацевтических компаний от поставок лекарств в Россию страна может заняться производством собственных аналогов.