Титов попросил правительство отменить НДС для туристических компаний

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил российское правительство отменить НДС для туристических компаний. в письме Об этом сообщается в письме бизнес-омбудсмена в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

«Освобождение от уплаты НДС всех организаций, осуществляющих деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма», — говорится в тексте послания.

Кроме того, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей предложил предоставить туроператорам отсрочку по возврату денежных сумм, уплаченных за туристический продукт.

Ранее сообщалось о том, что наиболее оптимальным туристам будет посетить в марте 2022 года Москву, Петербург и Крым. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, это будут максимально оптимальные направления в марте месяце.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.