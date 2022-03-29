Россиянам рассказали, почему не нужно закупаться товарами впрок

По мнению эксперта по финансовой грамотности, сейчас не самое лучшее время для покупок «про запас». Фото: Pixabay

По мнению эксперта по финансовой грамотности, сейчас не самое лучшее время для покупок «про запас». Фото: Pixabay

Эксперт предостерег россиян от необдуманных покупок на волне всеобщей паники. Он полагает, что цены по многим позициям скоро стабилизируются, передает радио Sputnik.

Сегодня цены во многих магазинах бытовой техники и электроники стали заметно выше, чем в начале года. Многие россияне опасаются, что такая тенденция сохранится, и зачастую это приводит к необоснованным тратам.

По мнению Дениса Ивлева, эксперта по финансовой грамотности, сейчас не самое лучшее время для покупок «про запас». Ажиотаж подстегивает рост цен, даже если основания для него не было. В скором времени товары могут вновь подешеветь. Если острой потребности в том или ином товаре сейчас нет, то лучше сберечь средства до лучших времен.

Ивлев полагает, что в результате колебаний курса рубля стоимость привозных авто и техники должна была прибавить примерно 15 процентов. Однако из-за панических настроений граждан, которые начали интересоваться наличием товаров, она возросла почти вдвое.

Если бы цены взвинтили только те, кто постоянно получает товар из-за границы, это имело бы обоснование. Но склады многих компаний полностью забиты продукцией, купленной до введения санкций. Очевидно, что наценка сделана на фоне панических настроений россиян.

Эксперт предсказывает постепенное снижение цен на подорожавшие товары. Он также привел в пример ситуацию со сдачей квартир в столице – она уже стала дешевле на 5-10 тысяч рублей. То же самое, по мнению Ивлева, произойдет и с техникой. Стоимость, может, и не вернется к докризисным значениям, но она уж точно будет меньше, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что многие гипермаркеты электроники отменили программу рассрочки. В нынешних условиях они решили упразднить выгодные для покупателей акции. Также ряд магазинов приостановил продажи бытовой техники и электроники в кредит.