Четверо молодых людей избили несовершеннолетнего в Невском районе

Четверо молодых людей избили несовершеннолетнего в Невском районе
Подростка резанули ножом прямо на улице днем. Фото: Pixabay

Подросток получил ножевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 29 марта.

В полицейский участок доставили четверо молодых людей, нанесших 17-летнему парню телесные повреждения.

Все произошло накануне, в понедельник, в Невском районе Петербурга у дома по улице Караваевской. После драки между парнями мальчика госпитализировали в больницу. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Позднее пострадавшего в сопровождении матери отправили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия также были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Всех повезли в отдел полиции, чтобы разобраться.

По словам пострадавшего, телесные повреждения ему нанес неизвестный во время конфликта. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, изрезавшего жителя Сертолово ножом, задержали.

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