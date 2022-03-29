Четверо молодых людей избили несовершеннолетнего в Невском районе

Подросток получил ножевое ранение.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 29 марта.
В полицейский участок доставили четверо молодых людей, нанесших 17-летнему парню телесные повреждения.
Все произошло накануне, в понедельник, в Невском районе Петербурга у дома по улице Караваевской. После драки между парнями мальчика госпитализировали в больницу. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Позднее пострадавшего в сопровождении матери отправили на амбулаторное лечение.
На месте происшествия также были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Всех повезли в отдел полиции, чтобы разобраться.
По словам пострадавшего, телесные повреждения ему нанес неизвестный во время конфликта. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, изрезавшего жителя Сертолово ножом, задержали.